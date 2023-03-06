Волейболист Заболотников: верю, надеюсь, что Россия будет на Олимпиаде в Париже

Блокирующий волейбольного клуба «Белогорье» Георгий Заболотников рассказал о мечте выступить на Олимпийских играх и выразил надежду, что Россия сможет принять участие в отборе к ОИ-2024 в Париже.

«Конечно, самая большая цель, даже мечта — сыграть на Олимпиаде. Помню, в 11-12 лет, когда я только начал заниматься волейболом, все говорили, что хотят стать олимпийскими чемпионами. Пока это самая далёкая, самая большая мечта. Будучи основным блоком в «Белогорье», становится ли мечта ближе? Думаю, да! Тем более я верю, надеюсь, что Олимпиада пройдёт в компании сборной России…» — сказал Заболотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Георгием Заболотниковым читайте на «Чемпионате»: