Стало известно, какая страна проголосовала против перехода России в Азию

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв рассказал, как проходило голосование о вступлении ФШР в Азиатскую шахматную федерацию.

«Немаловажный момент. Голосование 28-го числа носило открытый характер. За наш переход было 29 стран, одна — против и шесть воздержались. Против была Папуа — Новая Гвинея, а воздержались Монголия, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Австралия и Бутан. Важно отметить, что это решение озвучивали президенты федераций, но это было не их решение и не исключительно шахматного общества. Проводились серьёзные консультации на уровне правительств стран. Так что эти решения — по сути, отношения правительств государств к нам, к России в целом. Я считаю, что это важнейшее проявление политики. Как бы ни хотелось смешивать спорт и политику, приходится это делать. Как говорится, не мы это начали. Я не сомневаюсь, что решение воздержаться или проголосовать против — решение правительств стран», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.