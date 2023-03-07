Исполнительный директор ФШР опроверг возможность смены гражданства Александрой Горячкиной

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв высказался о ситуации с вице-чемпионкой мира Александрой Горячкиной.
Ранее Горячкина в интервью «Чемпионату» заявила, что задумывалась о смене гражданства из-за того, что в последние полгода ФШР её игнорировала, она была единственной сборницей без финансирования.
«Поговорил ли я с Горячкиной и её родителями? Нет, разговора пока не состоялось по очень простой причине. Они сейчас находятся в Сербии на чемпионате Европы. Там Александра находится вместе со своей младшей сестрой Оксаной, которая очень неплохо по девочкам выступает. Конечно, Александра — номер один в российских шахматах, причём не только в рейтинг-листе. Она чуть-чуть не стала чемпионкой, проиграв Цзюй Вэньцзюнь в матче за титул. Думаю, что никакого перехода не состоится, потому что сравнимой поддержки с той, которую оказывает Федерация шахмат России, ни в одной стране не существует», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
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