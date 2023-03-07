Сергей Карякин: ФИДЕ могла бы действовать более смело в отношении флага и гимна России

Гроссмейстер Сергей Карякин высказался о запрете выступать на турнирах под эгидой ФИДЕ под российским флагом, сравнив позиции президента ФИДЕ Аркадия Дворковича и главы Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва.
«Думаю, ФИДЕ однозначно могла бы действовать более смело в отношении нашего флага и гимна. Тут вопрос в политической воле руководства. Я знаком с Умаром Назаровичем Кремлёвым, общался с ним по поводу флага и всего остального и видел, как он всей душой болеет за россиян, как он их поддерживает. А то, что у нас, я вижу, что Дворкович пытается и с теми, и с другими быть в хороших отношениях, но в текущей политической ситуации так нельзя. Ты, так или иначе, должен какую-то сторону занять, невозможно быть хорошим и с теми, и с другими», — передаёт слова Карякина корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
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