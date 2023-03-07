В ФШР объяснили, под каким флагом российские шахматисты будут выступать на турнирах в Азии

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв рассказал, под каким флагом российские шахматисты будут выступать на турнирах в Азии.

«Здесь всё предельно просто. Есть МОК со своими рекомендациями к международным федерациям по ограничению россиян в тех или иных соревнованиях. Дальше уже федерации по разным видам спорта сами решают, насколько эти ограничения будут действовать. В той же спортивной гимнастике просто запрещают нашим спортсменам выступать. К счастью, этого в шахматах нет. Думаю, отчасти это из-за того, что ФИДЕ возглавляет россиянин Аркадий Дворкович. Но совсем, извините за выражение, плевать на МОК ФИДЕ тоже не может. Пока мы на соревнованиях под эгидой ФИДЕ, подчеркну это, не можем выступать со своим флагом и гимном. В Европе в соревнованиях, которые проходят под эгидой Европейского шахматного союза и не имеют отношение к ФИДЕ, например, в Кубке европейских чемпионов, то же самое, потому что ЕШС самостоятельно ввёл более жёсткие санкции. Пример — ситуации в Польше, Германии и Норвегии.

В Азиатском шахматном союзе такого запрета нет, поэтому гипотетически, если командный чемпионат Азии не является отборочным к чемпионату мира, то мы будет выступать и с флагом, и с гимном. Отмечу, что соревнований в линейке ФИДЕ не очень много: розыгрыш титула у мужчин и женщин, командный чемпионат мира с многоступенчатой системой отбора», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.