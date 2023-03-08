Винер — о своём отстранении: нас никто не вышибет из седла, будем развиваться дальше

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер прокомментировала свою двухлетнюю дисквалификацию со стороны дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики.

«Нас никто не вышибет из седла, мы идём своим путем и никуда не сворачиваем. Будем развиваться дальше», — приводит слова Винер «Матч ТВ».

Напомним, в понедельник, 6 марта, Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Ирину Винер на два года. Поводом послужили высказывания тренера после поражения сестёр Авериных на Олимпиаде в Токио, а также на чемпионате мира – 2021, которые в организации сочли оскорбительными. Также федерация обратила внимание на снятие кандидатуры члена технического комитета Натальи Кузьминой с выборов. Россиянка занимала пост главы технического комитета FIG с 2013 года, однако после судейского скандала с участием сестёр Авериных на Олимпиаде в Токио Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) сняла кандидатуру Кузьминой с выборов. В частности, Кузьмина подверглась критике со стороны Винер.

Также сообщается, что Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) изучает вопрос подачи апелляции на решение FIG о двухлетней дисквалификации Винер.