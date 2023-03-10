«Я счастлива!» Егорян — о допуске российских фехтовальщиков до международных соревнований

Российская фехтовальщица Яна Егорян с воодушевлением восприняла новость о том, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян на соревнования под своей эгидой.

«Я счастлива, что Международная федерация фехтования допустила россиян до соревнований! Конечно, мы ждали только такого решения. Всегда надеялись на лучший исход. Мы его получили. Так что будем работать и тренироваться. Надеюсь, что отбор пройдёт хорошо и вы всё увидите на Олимпиаде», — сказала Егорян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, решение было принято на внеочередном конгрессе, который прошёл сегодня, 10 марта, в режиме онлайн. Решение о допуске российских и белорусских фехтовальщиков к участию в индивидуальных соревнованиях было принято 89 голосами против 46. Спортсменам из обеих стран было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой FIE с марта 2022 года из-за военных действий на Украине в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).