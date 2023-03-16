Ирина Винер отреагировала на письмо гимнасток с просьбой отменить её дисквалификацию

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на письмо отечественных гимнасток к главе Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ с просьбой отменить её дисквалификацию.
Ранее стало известно, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер на два года за её публичные высказывания в связи с судейским скандалом на Играх в Токио.
«Удивлена ли такой масштабной поддержкой гимнасток? Если они все называют меня мамой, то почему я должна удивляться? Я нисколько не удивлена. Тем не менее, никакой инициативы к этому я не проявляла, а вдруг увидела это письмо в СМИ.
Сможет ли это помочь в теории? Я ничего не думаю, я работаю. А думаю я над программами и качеством тренировок», — приводит слова Винер «Матч ТВ».
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