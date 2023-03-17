В Польше не исключают отказа от проведения этапа КМ по фехтованию с участием россиян

Генеральный секретарь Польской федерации фехтования Яцек Слупский заявил, что организация ждёт разъяснения решений, принятых на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE), прежде чем принять решение о проведении или отказе от этапа Кубка мира с участием российских спортсменов.
Конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Однако в решении FIE уточняется, что статус возвращённых фехтовальщиков может быть изменён в соответствии с новыми рекомендациями МОК.
«Сейчас мы ждем официального толкования решений, принятых на внеочередном конгрессе FIE, касающихся в том числе определения нейтральности спортсменов, допущенных к соревнованиям. Такая интерпретация необходима для представления польским властям, которые принимают решение о выдаче въездных виз. Мы подтверждаем, что готовы принять этап Кубка мира в Познани, однако любое решение может быть принято только после получения соответствующих и необходимых разъяснений от FIE по вопросам, вытекающим из решения внеочередного конгресса. В зависимости от этих объяснений Польская федерация фехтования не исключает отказа от организации этапа Кубка мира», — приводит слова Слупского ТАСС.
Накануне Федерация фехтования Германии отменила проведение этапа Кубка мира из-за решения FIE о допуске россиян. Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин должен пройти в Познани с 21 по 23 апреля.
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