Никита и Дарья Нагорные впервые станут родителями

Олимпийский чемпион 2020 года в команде, трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный и его супруга, чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике Дарья Нагорная (Спиридонова) объявили о скором пополнении в семье.
Нагорный в своём телеграм-канале опубликовал фото с беременной женой и написал: «Н+Н=Н». Пол будущего ребёнка не сообщается.
Фото: телеграм-канал Никиты Нагорного
Напомним, Никита Нагорный и Дарья Спиридонова поженились в 2018 году.
26-летний Нагорный является победителем первенства среди команд на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Помимо этого золота, россиянин также завоевал бронзовые медали в многоборье и соревнованиях на перекладине. Нагорная является чемпионкой мира в соревнованиях на брусьях, а также имеет две серебряные и две бронзовые медали мировых первенств. В 2021 году Нагорная объявила о завершении спортивной карьеры.
- 18 марта 2023
-
16:54
-
15:41
-
00:45
- 17 марта 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:13
-
22:33
-
21:46
-
20:20
-
18:48
-
13:49
-
13:15
-
12:45
-
12:22
-
12:18
-
11:29
-
11:01
- 16 марта 2023
-
23:20
-
21:37
-
20:41
-
18:40
-
17:26
-
16:20
-
16:17
-
13:21
-
11:22
- 15 марта 2023
-
19:49
-
18:08
-
18:02
-
18:01
-
17:06
-
14:34
-
10:57
-
10:37
-
10:32