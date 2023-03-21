В Федерации фехтования России прокомментировали требование FIS осудить СВО

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов прокомментировал информацию о требовании со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) осудить специальную военную операцию на Украине в качестве условия для допуска россиян к международным соревнованиям.
«Это предложение поступило Вяльбе (Елене, главе Федерации лыжных гонок России. — Прим. «Чемпионата») на словах. Кто-то что-то сказал, но мы никогда не видели и не слышали об этом в каком-то документе. Финны тоже якобы не будут проводить соревнования по фехтованию с участием российских спортсменов, но Финляндия и не проводит турниров отборочного тура. Так что заявлять они могут всё, что захотят. Если у Вяльбе есть какой-то документ, то пускай Елена его предоставит. Просто сейчас очень много болтовни», — сказал Мамедов в интервью «РИА Новости Спорт».
Напомним, подавляющее большинство российских спортсменов не принимают участия в международных соревнованиях с марта прошлого года из-за отстранения.
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