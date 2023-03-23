Министр спорта России отреагировал на восстановление ВФЛА в международной федерации

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), отстранение которой из-за допинг-скандала продолжалось семь лет.

Отстранение российских атлетов от участия в международных турнирах осталось в силе, но теперь из-за ситуации на Украине.

«Решение World Athletics демонстрирует признание нашей системной и результативной работы совместно с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики. В 100%-ном объёме выполнены все предписания по штрафным санкциям со стороны World Athletics. Это яркая констатация эффективной системы борьбы с допингом в спорте, которая неоднократно отмечалась на площадке Конвенции ЮНЕСКО.

В соответствии с дорожной картой обеспечена прозрачная система управления, ведётся активная информационная и просветительская работа, на высоком уровне и при поддержке болельщиков проводятся соревнования, в том числе новые зрелищные турниры, российская лёгкая атлетика качественно развивается. Поэтому невозможно представить иного решения Международной федерации.

В России создана устойчивая система борьбы с допингом на всех уровнях. Мы продолжаем формировать культуру чистого спорта среди спортсменов и спортивного резерва, тренеров, специалистов. Уверен, что решение World Athletics даст новый импульс к реализации всех намеченных целей в дальнейшем развитии лёгкой атлетики.

Тем не менее продолжает действовать отстранение спортсменов от участия в международных соревнованиях. Считаем недопустимым эти политизированные ограничения, особенно в контексте недавнего выступления Томаса Баха против политического влияния на спорт. Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, а международные федерации должны давать право всем сильнейшим спортсменам в своем виде спорта соревноваться», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.