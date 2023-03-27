Как вы думаете, допустит ли МОК российских спортсменов к международным стартам?

С 28 по 30 марта в Лозанне (Швейцария) пройдёт заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором будет принято решение о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, а также об условиях возвращения атлетов.
Обсуждение вопроса допуска россиян и белорусов на международные старты пройдёт в первый день мероприятия. «Чемпионат» предлагает своим читателям ответить на вопрос: «Допустит ли МОК российских спортсменов к международным стартам?»
Российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в международных турнирах более года назад – практически сразу после начала СВО. В МОК долго заявляли, что это не санкции, а защита атлетов. Но в январе, когда вскоре должна была начаться квалификация на Олимпиаду-2024, в МОК заговорили о возвращении россиян и белорусов. И хотя речь шла о нейтральном статусе, изменение курса МОК вызвало недовольство в странах Европы, которые тут же заговорили о бойкоте Игр-2024. МОК резко пресекал подобные высказывания и продолжал проводить консультации с международными федерациями.
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