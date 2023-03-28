Более 300 фехтовальщиков обратились в МОК и FIE с просьбой не возвращать россиян на старты

Более 300 фехтовальщиков обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию фехтования (FIE) с просьбой пересмотреть решение о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, назвав это разрешение «катастрофической ошибкой». Письмо подписали 318 фехтовальщиков (286 из них действующие) со всей Европы, а также из США, Канады, Мексики, Бразилии, Чили и Японии.

«С полным пренебрежением к голосам спортсменов вы позволили России и Беларуси вернуться к соревнованиям FIE. Это очевидное нарушение позиции МОК… и это в очередной раз показывает, что интересы России важнее голосов и прав спортсменов, особенно с Украины», — приводит текст письма Reuters.

FIE допустила россиян и белорусов на этапы Кубка мира с апреля, когда начинается квалификация на Олимпийские игры – 2024. В международной федерации не стали дожидаться окончательного решения МОК об условиях возвращения спортсменов, которое должен принять сегодня, 28 марта, исполком МОК.