Дворкович: проводить отдельный матч между Карлсеном и новым чемпионом мира смысла нет

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что не видит смысла в проведении отдельного матча между новым чемпионом мира и норвежцем Магнусом Карлсеном, который отказался от защиты титула.

«Я не думаю, что это необходимо. Магнус просто решил не играть матч за первенство мира, при этом он продолжает играть во множестве других турниров. Мы не исключаем, что он вернётся в розыгрыш за первенство мира — он это может сделать даже в следующем году, если захочет. В следующем году турнир претендентов, и в соответствии со своим рейтингом Карлсен туда точно квалифицируется. Захочет ли он играть? Сейчас я сказать не могу, но дверь для него открыта.

Будет много других турниров, где Магнус, я уверен, встретится с победителем предстоящего матча в Астане. Но проводить отдельный матч смысла нет», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Матч за титул чемпиона мира по шахматам пройдёт в Казахстане с 7 апреля по 1 мая. За мировую шахматную корону сыграют победитель турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь. Действующий чемпион мира Карлсен отказался от защиты титула.