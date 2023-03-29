Главный тренер ВК «Газпром-Югра»: наших ребят есть за что похвалить

Главный тренер ВК «Газпром-Югра» Александр Горбатков подвёл итоги первого матча своей команды в квалификационном раунде плей-офф мужской Суперлиги, в котором его подопечные уступили дома «Белогорью» (2-3).

«Сегодня есть за что похвалить наших ребят. Давайте не будем смотреть на соперника, хотелось бы посмотреть на себя, что мы из себя представляем на сегодняшний день. Любо-дорого посмотреть на заряд, на заводку команды. Конечно, не хватает где-то класса, мастерства некоторым игрокам для того, чтобы завершать критические моменты, где-то выходить вперёд, где-то заканчивать партию, отдельные эпизоды. Но в целом игра здоровская, болельщикам, я думаю, понравилась. Нам тоже понравилось. Видно было, что парни заведены, настроены. От ответной игры ничего не ждём – просто настраиваемся на неё, а как оно будет выглядеть, узнаем по приезде», — приводит слова Горбаткова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Ответная встреча состоится 31 марта и начнётся в 18:00 мск. При необходимости будет сыгран «золотой» сет.