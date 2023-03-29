Премьер-министр Польши раскритиковал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов.
«Решение МОК вернуть российских спортсменов на соревнования – это скандал и предательство истинного духа спорта.
Я рекомендовал министру спорта Камилю Бортничуку передать наше твёрдое возражение руководству МОК.
Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния», – написал Матеуш Моравецкий в своём «твиттере».
Напомним, в марте 2022 года подавляющее большинство российских атлетов были отстранены от международных стартов из-за ситуации на Украине. 28 марта 2023 года в Лозанне (Швейцария) на исполкоме МОК Томас Бах назвал ряд условий, на которых участие россиян и белорусов на международных турнирах представляется возможным.
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