Премьер-министр Польши раскритиковал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов.

«Решение МОК вернуть российских спортсменов на соревнования – это скандал и предательство истинного духа спорта.

Я рекомендовал министру спорта Камилю Бортничуку передать наше твёрдое возражение руководству МОК.

Мы сделаем всё возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния», – написал Матеуш Моравецкий в своём «твиттере».

Напомним, в марте 2022 года подавляющее большинство российских атлетов были отстранены от международных стартов из-за ситуации на Украине. 28 марта 2023 года в Лозанне (Швейцария) на исполкоме МОК Томас Бах назвал ряд условий, на которых участие россиян и белорусов на международных турнирах представляется возможным.