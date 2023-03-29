Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Артур Далалоян поделился мнением о рекомендациях МОК по допуску российских спортсменов

Артур Далалоян поделился мнением о рекомендациях МОК по допуску российских спортсменов
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Артур Далалоян отреагировал на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Последние рекомендации МОК можно расценивать как попытки расколоть нашу эффективную систему, сделать её слабее. Я, безусловно, верю, что наши спортсмены не будут вестись и не станут отказываться от своих клубов, которые растят нас с детства. А уже Олимпийский комитет и Министерство спорта будут сражаться за другие приемлемые для нас условия. Наверняка эти рекомендации не окончательные и будут как-то пересматриваться.

Клубы «Динамо», ЦСКА и связанные с ними силовые структуры — те важные основы, на которых стоит российский спорт. На своём примере могу сказать, что в важный момент жизни они мне помогли. Каждый мужчина, каждый защитник Отечества обязан проходить военную службу. В 18-19 лет силовые структуры помогли мне остаться в строю, потому что у нас есть такие спорткоманды, где ты можешь одновременно служить и продолжать тренироваться. Не выбиваться на год из спортивной карьеры, показывать результаты», — приводит слова Далалояна «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее глава МОК Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские и белорусские атлеты смогут принимать участие в международных турнирах. Среди этих условий значился пункт, согласно которому спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими военными организациями, национальными службами безопасности, не могут быть допущены до международных соревнований.

Материалы по теме
Россию унижают и вымарывают из мирового спорта. Почему нельзя соглашаться на условия МОК
Россию унижают и вымарывают из мирового спорта. Почему нельзя соглашаться на условия МОК
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023