Артур Далалоян поделился мнением о рекомендациях МОК по допуску российских спортсменов

Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Артур Далалоян отреагировал на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.
«Последние рекомендации МОК можно расценивать как попытки расколоть нашу эффективную систему, сделать её слабее. Я, безусловно, верю, что наши спортсмены не будут вестись и не станут отказываться от своих клубов, которые растят нас с детства. А уже Олимпийский комитет и Министерство спорта будут сражаться за другие приемлемые для нас условия. Наверняка эти рекомендации не окончательные и будут как-то пересматриваться.
Клубы «Динамо», ЦСКА и связанные с ними силовые структуры — те важные основы, на которых стоит российский спорт. На своём примере могу сказать, что в важный момент жизни они мне помогли. Каждый мужчина, каждый защитник Отечества обязан проходить военную службу. В 18-19 лет силовые структуры помогли мне остаться в строю, потому что у нас есть такие спорткоманды, где ты можешь одновременно служить и продолжать тренироваться. Не выбиваться на год из спортивной карьеры, показывать результаты», — приводит слова Далалояна «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее глава МОК Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские и белорусские атлеты смогут принимать участие в международных турнирах. Среди этих условий значился пункт, согласно которому спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими военными организациями, национальными службами безопасности, не могут быть допущены до международных соревнований.
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