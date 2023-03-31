Шахматист Раджабов назвал советского гроссмейстера самым ярким чемпионом мира в истории

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов рассказал, какого шахматиста считает самым ярким чемпионом мира в истории.
«Самый яркий чемпион мира? Михаил Таль. Невероятно яркий шахматист и человек. Играл на высочайшем уровне, показывал невероятную тактическую игру. Обыграть Михаила Ботвинника в таком стиле – очень сильно и необычно. А если говорить о сильнейших за всю историю, выделил бы Роберта Фишера. Если же говорить о моих любимых шахматистах, то это Таль, Фишер и Анатолий Карпов. Мне очень жаль, что Фишер и Карпов не сыграли между собой матч. Это было бы великое противостояние», — сказал Раджабов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Напомним, в 1960 году Михаил Таль стал восьмым чемпионом мира по шахматам.
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