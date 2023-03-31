«Шахматы всё больше становятся спортом». Раджабов — о физической форме гроссмейстеров

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов рассказал о преимуществах хорошей физической формы в шахматах.

«Как показывает практика, сейчас успехов больше достигают худые гроссмейстеры, многие худеют. Ян Непомнящий, который готовится к матчу за звание чемпиона мира, тоже сбрасывает килограммы. А я сейчас вешу как Дин Лижэнь и Аниш Гири вместе взятые (смеётся). Конкурировать в такой форме сложно, шахматы всё больше становятся спортом. Выносливость, само самочувствие и физическая форма многое значат. Знания у многих примерно одинаковые, а решают такие факторы, как психологическое состояние, уверенность, настрой, физика. Так что мне предстоит проделать большую работу, чтобы к турнирному циклу быть в форме.

Шахматы связаны с мозговой деятельностью и тем отличаются от других видов спорта. Если в теннисе ты выйдешь на корт с весом под 200 кг, вряд ли сможешь обыграть Новака Джоковича. А в шахматах такое возможно, и чемпионы мира у нас были разные, и вес их сильно отличался. Но шахматы всё больше становятся профессиональным спортом, и шансы на победу увеличиваются, когда ты в хорошей форме и отлично настроен», — сказал Раджабов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.