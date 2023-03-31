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Федерация фехтования Франции отказалась проводить этап Кубка мира из-за допуска россиян

Федерация фехтования Франции отказалась проводить этап Кубка мира из-за допуска россиян
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Федерация фехтования Франции на официальном сайте опубликовала заявление об отказе от проведения этапа Кубка мира после допуска к международным соревнованиям спортсменов из России и Беларуси.

Напомним, согласно решению Международной федерации фехтования (FIE), россияне и белорусы должны вернуться к международным турнирам со второй половины апреля 2023 года, до июльского чемпионата мира по фехтованию в Милане. Это позволит российским и белорусским фехтовальщикам принять участие в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«В связи с невозможностью соблюдения требований Международной федерации фехтования по допуску российских и белорусских атлетов на этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин, запланированный на 19–21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе, Федерация фехтования Франции заявляет об отмене турнира в 2023 году», — сказано в заявлении.

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