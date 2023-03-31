Бегуну-ампутанту Оскару Писториусу отказали в досрочном освобождении из тюрьмы

Адвокат Таня Коэн сообщила, что южноафриканскому бегуну-ампутанту Оскару Писториусу, осуждённому за убийство своей девушки Ревы Стенкамп, отказали в условно-досрочном освобождении из тюрьмы. Коэн уточнила, что причиной такого решения стало то, что родители Стенкамп, интересы которых она представляет, выступают против досрочного освобождения спортсмена.

«Я могу подтвердить, что комиссия приняла решение об отказе в условно-досрочном освобождении Оскара Писториуса. Теперь они соберутся через год, чтобы снова рассмотреть этот вопрос», — приводит слова Коэн CNN.

Писториус смог подать на условно-досрочное освобождение после отбытия более половины своего 13-летнего срока, как и положено по закону Южной Африки.

Шестикратный чемпион Паралимпийских игр Писториус убил Стенкамп 14 февраля 2013 года, сделав несколько выстрелов в запертую дверь ванной комнаты в своём доме. По словам Коэн, спортсмен предлагал разные версии произошедшего, но никогда не говорил, почему сделал последний выстрел, который и стал смертельным для девушки. Наказание Писториуса несколько раз изменяли в сторону увеличения, и в итоге оно составило 13 лет и 5 месяцев.