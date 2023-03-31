Непомнящий vs Лижэнь — кто же сильнее? Разбираем главные партии в битве шахматистов

Совсем скоро в матче за звание чемпиона мира в Астане сойдутся второй и третий шахматисты мира – россиянин Ян Непомнящий (рейтинг 2795) сыграет против китайца Дин Лижэня (рейтинг 2788). Эксперты оценивают шансы претендентов на титул как примерно равные, что неудивительно, учитывая историю их противостояния, в которой наблюдается примерный баланс.

Самое время разобраться, как же играли друг с другом лучшие шахматисты России и Китая, и вспомнить наиболее интересные их схватки.

Россиянин — фаворит на тай-брейке?

В первую очередь стоит отметить, что 32-летний уроженец Брянска на два года старше своего конкурента, поэтому в детских турнирах восходящие звёзды не пересекались. Но удивительно и то, что в матчах и турнирах они встречались не так часто, как это обычно случается у представителей элиты.

Первая встреча «по гамбургскому счёту» случилась у Яна и Дина в товарищеском матче Россия – Китай в 2009 году в Сочи. Матч-то товарищеский, но встреча российских гроссмейстеров и спортсменов Поднебесной всегда считалась очень принципиальной схваткой. С учётом того, что в команды входили как мужчины, так и женщины, по сути встречались две сильнейшие сборные мира за неофициальное право считаться лучшей командой.

В Сочи к признанным китайским грандам с рейтингом 2700+ присоединилась пара юных ребят, одним из которых как раз был Дин Лижэнь, имевший на тот момент всего 2530. Им противостояла российская молодёжь, в состав которой попал и Ян Непомнящий, его рейтинг на тот момент составлял 2632.

В классической части поединка россияне вырвали победу – 13:12, а в рапид и блиц выиграли с очень крупным счётом, причём именно здесь Непомнящий буквально рвал и метал. Встреча Яна и Дина с длинным контролем закончилась вничью, а с укороченным Непомнящий выиграл у Лижэня все четыре партии и надолго стал для него весьма неприятным соперником в рапиде и блице.

Новое дерби состоялось в матче Россия – Китай 2012 года. Прошло всего три года, но молодые гладиаторы уже врывались в элиту: 2718 – у Непомнящего, 2680 – у Лижэня. И снова в классику была ничья, хотя Россия выиграла матч со счётом 13,5:11,5. В рапиде же Ян вновь оказался неудержим – лучший результат турнира при двух рядовых победах с Дином, а Россия крупно выиграла.

Сайт Федерации шахмат России сообщает, что в быстрых шахматах общий счёт 8:3 в пользу Непомнящего при двух ничьих. Значит, при счёте 7:7 в Астане именно Непомнящий может считаться фаворитом на тай-брейке. Впрочем, до него ещё надо дожить, да и Дин в последние годы держит удар.

Ян открыл счёт. Дин сравнял

Первой результативной классики между Яном и Дином пришлось ждать долго, аж до 2016 года. На сильном круговом турнире в китайском Даньчжоу шестёрка лучших китайских игроков состязалась с четырьмя приглашёнными грандами. Организаторы возлагали огромные надежды на китайского гения, который к тому времени имел уже рейтинг 2778 и стал явным шахматным лидером своей державы. Но Дин Лижэнь вопреки ожиданиям выступил очень скромно, разделил четвёртое место, с треском уступив на самом старте Яну Непомнящему, который в итоге с блеском победил, обогнав преследователей на очко.

Ян тогда имел 2725 в таблице ФИДЕ и в российских шахматах на тот момент находился в тени Сергея Карякина, сражавшегося в 2016-м в Нью-Йорке с Магнусом Карлсеном. Но Даньчжоу стал для него знаковым турниром – после китайского вояжа Ян начал стремительно вырываться на первые позиции.

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)

Хайнань Даньчжоу – 2016 (Китай)

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)

35. Фa8+ Фc8?

После 35… Крg7! чёрные могли рассчитывать на контригру против белого короля, например, удачно 36. Л:a6? Лb1+ 37. Крh2 Фf5 с опасными встречными угрозами.

36. Л:a6 Лb8 37. Сf2

Это отступление чёрные зевнули, теперь при 37… Л:a8 38. Л:a8 они остаются без фигуры, поэтому через пару ходов Дин Лижэнь сдался.

Реванш последовал три года спустя на этапе Grand Chess Tour в Хорватии. Соревнование с великолепным результатом 8 из 11 выиграл чемпион мира Магнус Карлсен, а Непомнящий (на тот момент уже закрепившийся в десятке лучших с рейтингом 2775) долгое время конкурировал с норвежцем, начав с трёх побед над Вишванатаном Анандом, Фабиано Каруаной и Шахрияром Мамедьяровым. Но подкосило его именно поражение от Дин Лижэня (на тот момент 2805 – китаец впервые ворвался в клуб «2800+»), и будущие соперники по титульному матчу заняли места в середине турнирной таблицы.

Дин Лижэнь (Китай) — Ян Непомнящий (Россия)

Grand Chess Tour — 2019. Загреб (Хорватия)

Дин Лижэнь (Китай) — Ян Непомнящий (Россия)

У чёрных лишняя пешка, но уж больно плохо расположен король. В партиях с Дином Непомнящего несколько раз подводила излишне опасная постановка дебюта чёрными, но к матчу, понятное дело, его штаб должен сделать выводы. А в 2019-м китайский гроссмейстер легко провёл решающее наступление.

27. b4! Лc8 28. b:c5 Л:e1 29. Л:e1 h:g3 30. h:g3 d:c5 31. Крg2

Главное, не зевнуть в один ход 31. С:c5? Ф:g3+, и теперь чёрный король беззащитен.

31… Фc2 32. Фe3 Лc7 33. Фe6 Лd7 34. d6 Крc8 35. Лh1 Чёрные сдались.

Первая битва на турнире претендентов

Дин Лижэнь прорвался в турнир претендентов ещё в 2018 году, где сделал 13 (!) ничьих при одной победе над Мамедьяровым. А в 2020 году на старт своего первого кандидатского соревнования в Екатеринбурге вышел Непомнящий, и Дин был одним из его соперников. После пяти туров Ян лидировал, набрав 3,5 очка, а его китайский соперник входил в группу преследователей. И в этот момент победа помогла россиянину упрочить своё лидерство.

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)

Турнир претендентов — 2020. Екатеринбург (Россия)

33… Лc5?

Чёрные спасало очень красивое 33… Л:b6! 34. Л:b6 Ф:e2 35. Лb8 Лe5! 36. Л:d8+ Крh7 – у белых лишняя ладья, но её придется отдать, чтобы спастись от мата 37. Лh8+ Кр:h8 38. Фc8+ Крh7 39. Ф:h3+ Крg6, и самый вероятный результат в этой сложной позиции – ничья. Но китайский гроссмейстер не нашёл комбинацию, и Ян холодно забрал его последние боевые единицы на доске.

34. Фe8+ Крh7 35. Кg1! Л:b6 36. Ф:d8 Л:b2 37. Л:b2 Лc1 38. Фh4+!

Ферзи меняются, у чёрных не хватает материала, партия решена.

38… Ф:h4 39. g:h4 Лd1 40. f3 Чёрные сдались.

В последнем туре первого круга после выигрыша личной дуэли Яна настиг француз Максим Вашье-Лаграв, и в этот момент на самом интересном месте турнир… был прерван. Пандемия коронавируса тогда терзала человечество, правительства стран вводили драконовские ограничения, перекрывались границы, отменялось авиасообщение. Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович вынужден был объявить паузу, иначе иностранные игроки рисковали банально не попасть домой и остаться в России на неопределённый срок.

В карантин шахматные соревнования проводились исключительно в интернете, и уже буквально через месяц ФИДЕ объявила, что на заблокированном ныне в нашей стране игровом портале chess.com состоится грандиозная битва континентов и стран с контролем быстрых шахмат. На старт выходили команды России, Китая, Индии, США, а также Европы и остального мира.

Непомнящий возглавлял сборную России и, видимо, испытывая разочарование от того, что турнир всей его жизни прерван, сыграл крайне неубедительно. Одно из поражений случилось именно от Лижэня – наша команда в итоге сыграла с китайцами 2:2, а потом во втором круге им проиграла. Сборная Китая в итоге триумфально победила, а россияне остались за чертой призёров.

Вероятно, Непомнящий надолго запомнил то поражение – и в карантинных турнирах «Магнус-тура» он стал одним из самых неудобных соперников для Лижэня. Их примерная общая статистика игр в интернете (возможно, мы упустили какую-то партию) составила 16 на 9 в пользу Яна при 21 ничьей.

Нокаут в 1-м туре

Спустя год в 2021-м турнир претендентов наконец возобновился, и российский гроссмейстер добился в нём впечатляющего достижения – отобрался на матч с Магнусом Карлсеном за тур до финиша. Однако в заключительной партии именно соперник из Китая подпортил триумфатору настроение.

Дин Лижэнь (Китай) — Ян Непомнящий (Россия)

Турнир претендентов — 2020. Екатеринбург (Россия)

18… 0–0?

Шансы остаться на плаву за чёрным сохраняло только 18… g5! с идеей 19. Ф:g5? (19. Кc3? g4!) 19… К:f3+ 20. g:f3 Ф:g5+ 21. С:g5 Лg8, выигрывая на связке слона. Сейчас же Дин Лижэнь форсирует поимку заблудившегося чёрного коня.

19. Фg5! К:f3+ 20. g:f3 Фh3 21. Сf4! Ф:f3 22. Кd2 f6 23. Ф:g6+! h:g6 24. К:f3, и белые технично довели свой решающий перевес до победы.

В новом претендентском отборе, который в 2022 году принимал Мадрид, Ян Непомнящий и Дин Лижэнь встретились вновь. Китайский гроссмейстер чудом попал в состав участников: место освободилось из-за дисквалификации Сергея Карякина по политическим причинам. Дин, который во время жёстких ковидных ограничений в Китае вообще не садился за доску вживую, чуть ли не в последний момент успел «набить» достаточное количество партий в череде достаточно странных состязаний, устроенных Китайской шахматной федерацией, и был допущен к турниру. Но, не без труда пройдя через суровый карантин, был буквально нокаутирован Непомнящим уже в 1-м туре.

Дин Лижэнь (Китай) — Ян Непомнящий (Россия)

Турнир претендентов — 2022. Мадрид (Испания)

28… h:g2! 29. Л:e8+ Крg7 30. f4

Белого короля не спасти от мата 30. Кр:g2 Л:f2+ 31. Кр:f2 Фh2+ 32. Крf1 Сh3+ 33. Крe1 Фg1#



30… Фh1+ 31. Крf2 Ф:a1 32. Кр:g2 Сh3+, и белые сдались, так как их король пленяется после 33. Кр:h3 (33. Крh2 Фf1) 33… Фh1+ 34. Крg4 h5+ 35. Крg5 Фh3.

После этой важнейшей победы Непомнящий уже не выпускал лидерство и выиграл претендентский турнир во второй раз подряд, причём на этот раз не проиграв ни одной партии. А встреча второго круга с Дином закончилась вничью, и личный счёт застыл на отметке +3-2=9 в пользу россиянина.

Уже в Мадриде было понятно, что Карлсен не очень хочет защищать свой титул, тем более что обозначенный им как потенциальный соперник Алиреза Фируджа в Испании выступал неважно. А Дин после провального старта догнал уходящий поезд – финишная волевая победа над лучшим стримером мира Хикару Накамурой позволила ему занять второе место и всё-таки оказаться тем запасным, кто в итоге выходит на матч вместо ушедшего чемпиона.

Расклад известен. Осталось проследить, как счёт будет меняться в Астане.