Агент: в Европе к нашим волейболистам не относятся плохо, но спрашивают в два раза больше

Волейбольный агент Владимир Касторнов высказался об отношении к легионерам в российских волейбольных клубах.

«В целом особое отношение к иностранцам у нас как было, так и есть. Это чисто по ощущениям. Понятно, что в каждом клубе своя политика в отношении и российских игроков, и иностранцев. Но чем больше бывших российских игроков приходит на руководящие должности в клубах, тем более адекватное отношение как к игрокам, так и к волейболу в целом мы наблюдаем. Наши бывшие игроки, которые сами играли за границей, знают, как к нам там относятся. Нет, относятся неплохо, но спрашивают в два раза больше, чем с местных. Ты иностранец с большим контрактом — будь добр отрабатывай! А у нас зачастую всё ровно наоборот. Относиться надо ровно так же, как к любому российскому игроку — ни хуже, ни лучше. Они такие же винтики в механизме команды, как и все игроки. Платить им эту надбавку сумасшедшую, из-за которой они к нам и едут? В некоторых случаях — когда речь идёт о топ-игроке, звезде, например, Кристенсене — это понятно, игрок по-своему уникальный. Но когда платят, условно, иранцу, который в любой другой стране мира в семь раз меньше получит, — это странновато, на мой взгляд.

Нужно делать так, чтобы между российскими игроками была сумасшедшая конкуренция и чтобы мы могли все эти позиции закрывать за счёт своих игроков. А не брать волейболистов непонятного уровня из-за границы. Лимит введён давно, он никогда не менялся, что абсолютно правильно, потому что должны приезжать только топовые иностранцы. Если у команды нет денег, чтобы купить звезду, значит, пусть на этой позиции играет россиянин. Вот основная мысль этой конструкции. А у нас россиян нет, позиций закрыть некем, и приходится покупать игроков очень среднего уровня за очень большие деньги. Это неправильно. А они приезжают в Россию и получают просто фантастические деньги, которые никогда в жизни не видели. И, соответственно, их самооценка взлетает до небес. Они же, на самом деле, этих денег не стоят. Но они никогда не задумываются, что это просто такая ситуация на рынке — не они так ценны», — сказал Касторнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Владимиром Касторновым читайте на «Чемпионате» завтра, 1 апреля, в 10:00.