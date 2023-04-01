Волейбольный агент — об отъезде легионеров: не выбор человека, а шантаж органов на местах

Агент Владимир Касторнов рассказал о причинах, по которым легионеры в последний год вынуждены покидать российские волейбольные клубы.

«Большинство клубов так или иначе закрывают эти позиции легионерами. Но изменилось качество. Сейчас ни один поляк или итальянец не приедет. Американцы? Майка Кристенсон играет — молодец, красавчик! Несмотря ни на что, не уехал. Просто меняется качество: больше едут игроки из дружественных стран и те игроки, которые при другом уровне конкуренции, раньше, не были бы востребованы у наших клубов. Раньше абсолютно любой игрок мог приехать — итальянец, поляк — и спокойно у нас выступать. Сейчас получается искусственная сегрегация. Едут все, кому на родине ничего не прилетит. Это касается и мужчин, и женщин. Качественно состав трансферов сильно поменялся.

Нидерландская связующая Лаура Дейкема покинула петербургский клуб «Ленинградка» с контрактом из-за сильного давления. Это непринципиальный выбор конкретного человека: «Я против, поэтому уеду». Нет, это шантаж со стороны руководящих органов на местах», — сказал Касторнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Владимиром Касторным читайте на «Чемпионате» сегодня, 1 апреля, в 10:00.