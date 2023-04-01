Агент — про отъезд польки Смажек: дом родителей расписали надписями. Кто будет терпеть?

Волейбольный агент Владимир Касторнов рассказал о причинах, по которым польская диагональная Мальвина Смажек покинула калининградский «Локомотив».
«На самом деле «прилетает» регулярно всем. Широко известный отъезд Мальвины Смажек из «Локомотива», откуда она не хотела уезжать. Но дошло до угроз в адрес её семьи, которая была в Польше. Таких случаев, думаю, много. Я их не отслеживаю, но они точно есть, даже если иностранец мог об этом не рассказывать. Это не значит, что не «прилетает». Просто кто-то плевать хотел на это давление, как Кристенсон, а кто-то на это ведётся. У каждого своя жизнь, каждый в принятии решений исходит из того, какие у него приоритеты. Понятно, что безопасностью своей семьи никто не будет рисковать. Осуждать будет неправильно. Дом родителей Смажек расписали всякими надписями. Кто будет это терпеть?» — сказал Касторнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Владимиром Касторным читайте на «Чемпионате» сегодня, 1 апреля, в 10:00.
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