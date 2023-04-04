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Тренер волейбольного питерского «Зенита»: у себя дома «Динамо-ЛО» будет играть по-другому

Тренер волейбольного питерского «Зенита»: у себя дома «Динамо-ЛО» будет играть по-другому
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Тренер волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга Виктор Сидельников прокомментировал победу своих подопечных в первом матче плей-офф Суперлиги.

«Хорошая игра. Были два небольших перепада: во второй партии и в начале третьей. Но смогли выправиться. Подали подачу куда нужно, чуть отвели от сетки, были две защиты, и мы добили их в центре сетки. А так идём вроде вровень, а подачу не подаём, нечем набирать дальше очки. Тактику готовили, наигрывали: в центре сетки она сработала. На следующую игру будем смотреть. Это плей-офф, и «Динамо-ЛО» будет у себя играть по-другому», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу мужской Суперлиги в трёх сетах обыграл ленинградское «Динамо» (25:14, 25:17, 25:17). Вторые матчи серии до двух побед состоятся 8 апреля.

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