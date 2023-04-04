Сергей Шипов: Непомнящий в лучшей форме невероятно опасен для Магнуса Карлсена

Известный российский эксперт и комментатор шахмат Сергей Шипов высказался о потенциале российского гроссмейстра Яна Непомнящего в преддверии его матча за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем.

«Я считаю, что потолок у Яна выше, чем у Дина. В своём максимальном состоянии Непомнящий очень опасен для Карлсена. Я понимаю, что многие зрители, скептики и злословы посмеются, попросят вспомнить счёт матча в Дубае. Я всё это знаю. А ещё я этих мальчишек знаю с тех пор, как они под стол пешком ходили, а с Яном я вообще работал – именно под моим началом он стал гроссмейстером, впервые вышел в Суперфинал чемпионата России и заявил о себе. Магнуса я прекрасно знаю как профессионал и комментатор. Поэтому повторю ещё раз: Ян в своей лучшей форме невероятно опасен для Магнуса и может его обыгрывать. Я, может, крамольную вещь скажу, но если бы в Дубае Ян одержал первую победу, а он мог это сделать, то у него были бы шикарные шансы выиграть матч. Карлсен – тоже парень нервный, может психануть. Но, к сожалению, та долгожданная победа, о которой я молился, не произошла, и всё пошло по негативному сценарию. Но всё было возможно», — сказал Шипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.