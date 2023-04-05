В Новогорске стартовал сбор женской национальной команды по гандболу

4 апреля на олимпийской базе в подмосковном Новогорске начался сбор женской национальной команды.

Сборная России будет тренироваться до 12 апреля. В составе команды 21 гандболистка, из них семь спортсменок, представляющих гандбольный клуб ЦСКА: вратари — Полина Каплина и Кира Трусова, левые крайние – Анастасия Илларионова и Виктория Шамановская, правая крайняя Альбина Мурзалиева, левая полусредняя Елена Михайличенко, разыгрывающая Карина Сабирова.

«Как всегда, я очень рада быть в сборной. Тренироваться с национальной командой здорово, несмотря даже на отсутствие в этот раз матчей. Сейчас я восстановилась, готова работать, лишь бы здоровье не подводило.

До Москвы добиралась на самолёте через Ставрополь. Приехала в Новогорск вчера вечером, время отдохнуть от дороги было. Сегодня у нас была одна тренировка вечером — втягивающая, игровая. Основная работа начнётся завтра.

Людмила Валерьевна (Бодниева, главный тренер женской сборной России. — Прим. «Чемпионата») объяснила, что на сборе сделаем акцент на коротких взаимодействиях, связках в обороне и атаке.

Моей соседкой в этот раз стала Полина Шаркова (левая полусредняя «Астраханочки». — Прим. «Чемпионата»). Обычно мы узнаём, с кем нас поселили, уже на базе, но сейчас, раскрою секрет, нам дали возможность самим договориться, кто с кем будет жить», — рассказала о первом тренировочном дне левая крайняя клуба «Ростов-Дон» Кристина Кожокарь пресс-службе Федерации гандбола России.