Канадский волейболист «Локомотива» Перрин рассказал о русских корнях

Доигровщик «Локомотива» (Новосибирск) Джон Гордон Перрин рассказал о русском происхождении своей семьи.

«Мой прадедушка был русским. Джоан, моя сестра, немного занималась генеалогическим древом нашей семьи и выяснила, что, возможно, фамилия прадедушки была Рылков (или Рыльков), но дальше мы не продвинулись. Не всё было задокументировано», — поделился канадский волейболист в интервью «Российской газете».

Джон Гордон Перрин является представителем волейбольной династии: его мать Рут Бёмер и отец Дэйв Перрин были профессиональными спортсменами, а сёстры Джоан и Алисия выступали за женскую сборную Канады по волейболу.

Напомним, в феврале 2023 года волейболист, проведя сезон в «Вероне» (Италия), вернулся в Новосибирск.