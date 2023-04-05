Канадский волейболист «Локомотива» Перрин рассказал о русских корнях
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Доигровщик «Локомотива» (Новосибирск) Джон Гордон Перрин рассказал о русском происхождении своей семьи.
«Мой прадедушка был русским. Джоан, моя сестра, немного занималась генеалогическим древом нашей семьи и выяснила, что, возможно, фамилия прадедушки была Рылков (или Рыльков), но дальше мы не продвинулись. Не всё было задокументировано», — поделился канадский волейболист в интервью «Российской газете».
Джон Гордон Перрин является представителем волейбольной династии: его мать Рут Бёмер и отец Дэйв Перрин были профессиональными спортсменами, а сёстры Джоан и Алисия выступали за женскую сборную Канады по волейболу.
Напомним, в феврале 2023 года волейболист, проведя сезон в «Вероне» (Италия), вернулся в Новосибирск.
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