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«Чувствую себя такой любимой». Симона Байлз опубликовала фото со своего девичника

«Чувствую себя такой любимой». Симона Байлз опубликовала фото со своего девичника
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз опубликовала в социальных сетях кадры со своего девичника.

«Чувствую себя такой любимой и благословлённой», — подписала фото Байлз.

Фото: из личного архива Симоны Байлз

Фото: из личного архива Симоны Байлз

Фото: из личного архива Симоны Байлз

В феврале 2022 года Байлз обручилась со своим бойфрендом, игроком в американский футбол Джонатаном Оуэнсом.

Напомним, Байлз оказалась в центре внимания мировых СМИ на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после того, как досрочно завершила выступление в командном многоборье на фоне неудачи в опорном прыжке. Спортсменка призналась, что испытывает серьёзные психологические проблемы. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.

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