«Чувствую себя такой любимой». Симона Байлз опубликовала фото со своего девичника

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз опубликовала в социальных сетях кадры со своего девичника.
«Чувствую себя такой любимой и благословлённой», — подписала фото Байлз.
Фото: из личного архива Симоны Байлз
Фото: из личного архива Симоны Байлз
Фото: из личного архива Симоны Байлз
В феврале 2022 года Байлз обручилась со своим бойфрендом, игроком в американский футбол Джонатаном Оуэнсом.
Напомним, Байлз оказалась в центре внимания мировых СМИ на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после того, как досрочно завершила выступление в командном многоборье на фоне неудачи в опорном прыжке. Спортсменка призналась, что испытывает серьёзные психологические проблемы. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.
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