«Робот был близок к провалу». Дворкович — о жеребьёвке матча Непомнящий — Лижэнь

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович оценил необычную жеребьёвку цвета фигур матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.
В жеребьёвке участвовал робот, который должен был вытащить из корзины одну из 180 фигур, но удалось ему это только с третьей попытки. Сначала роботу не удалось захватить ни одну из фигур, потом сразу две разных цветов, а затем белую. Именно этим цветом Непомнящий начнёт первую партию матча в воскресенье, 9 апреля.
«Робот был близок к провалу, но он справился. Это робот-манипулятор, который способен захватывать предметы, это качественная технология мирового уровня. Наши казахстанские коллеги нашли такую технологическую возможность.
Ян сам признался: белым цветом начинать хорошо, но и чёрным было бы неплохо. Это профессиональные шахматы — матч на первенство мира надо начинать любым цветом, разницы нет.
Кубок изготовила Актюбинская медная компания. Казахстанская компания решила поддержать матч за первенство мира. В трофее есть драгоценные и полудрагоценные элементы, главное, кубок сделан стильно и интересно, с казахстанским колоритом!» — приводит слова Дворковича ТАСС.
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