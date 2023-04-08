Капитан «Динамо-Ак Барс»: я учила корейский язык из-за k-pop групп

Капитан волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Ярослава Симоненко рассказала о личной жизни и увлечениях, а также объяснила, как проходит процесс взаимодействия капитана и тренерского штаба в клубе.

«Обычно лунатиками бывают дети. Всего два процента лунатиков на планете – взрослые. Такая вот особенность нервной системы. Недавно сильно напугала одноклубницу Настю Ануфриенко, с которой мы живём в одном номере на выездах. Во сне я могу встать, походить возле кровати, но всё бывает спокойно. Обычно мне говорят: «Ярик, спи!». Эта волшебная фраза меня успокаивает – я ложусь и сплю до утра. Но вот во время одного из выездов я через одеяло сначала схватила Настю за плечо, потом за руку со словами: «Я держу, я держу тебя, ты не упадёшь!». Она мне: «Ярик, спи!». А я не реагирую. Утром она рассказала, что очень испугалась, ведь раньше такого никогда не было. А я ничего не помню – мне отлично спалось.

Я прошла специальные курсы по изготовлению шоколада, углубилась в эту тему. Я сладкоежка, поэтому мне это было интересно. На полках обычных магазинов качественного шоколада, который сделан из настоящих какао-бобов, вы не найдёте. Там сплошные заменители и подсластители, которые ещё хуже сахара. Поэтому и ценник такой низкий. Я в своём шоколаде использую самые лучшие ингредиенты. Заказываю качественные какао-бобы, какао-масло и кокосовый сахар. У кокосового сахара низкий гликемический индекс, поэтому не происходит резкого увеличения сахара в крови. Все ингредиенты загружаются в меланжер, крутятся два дня, а потом полученная масса заливается в формы. Получается и вкусно, и полезно. Все, кто пробовал – в восторге!

На татарском сейчас я знаю «исэнмесез» (здравствуйте) и «ашамлыклар» (продукты). Татарский учить не стала. Знаю английский, немного французский. Сейчас изучаю турецкий язык. Говорят, они похожи с татарским. Лет семь назад изучала корейский язык. Мне очень нравились K-pop группы, которые тогда только начали приобретать популярность. Смотрела корейские сериалы, слушала их музыку. Всё это очень нравилось, поэтому решила попробовать», – поделилась спортсменка в интервью «БО Спорт».

Напомним, сейчас «Динамо-Ак Барс» идёт на третьем месте в PARI Суперлиге чемпионата России. От первого места команду из Казани отделяет 11 очков.