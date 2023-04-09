Дворкович: готовность Непомнящего к первой партии была лучше

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович оценил действия Яна Непомнящего и Дин Лижэня в первой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане (Казахстан).

Первая партия, в которой белыми фигурами играл Непомнящий, завершилась вничью на 49-м ходу. В первой половине россиянин получил преимущество, но не сумел его реализовать, так как китаец стал надёжно защищаться.

«Партия открытия получилась хорошей, интересной. Готовность Яна к первой партии была лучше, и Дин Лижэнь это сам признал, что он не подготовился качественно. Это видно и по времени раздумий, и по позиции, которая сложилась к 20-му ходу. Ян не смог найти победного продолжения, когда обладал небольшим преимуществом, хотя неизвестно, давало ли его преимущество шансы на полную победу, это ещё надо проанализировать», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Вторая партия матча за мировую шахматную корону состоится 10 апреля. Непомнящий будет играть чёрными фигурами.