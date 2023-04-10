Непомнящий выиграл вторую партию в матче за звание чемпиона мира

Вторая партия матча россиянина Яна Непомнящего с китайцем Дин Лижэнем за звание чемпиона мира 2023 года завершилась в пользу российского шахматиста. Соревнования проходят в Астане (Казахстан).

Непомнящий во второй партии играл чёрными фигурами. В середине партии россиянин перехватил инициативу и вынудил Дин Лижэня допустить ошибку и начать обороняться.

Китайский спортсмен сдался после 29-го хода.

Эта победа стала первой в карьере Яна Непомнящего в матчах за титул чемпиона мира. Для России это первая победа с 21 ноября 2016 года, когда российский гроссмейстер Сергей Карякин обыграл Магнуса Карлсена чёрными фигурами.

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира — 2023. После второй партии

Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай) – 1,5:0,5