Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Непомнящий выиграл вторую партию в матче за звание чемпиона мира

Непомнящий выиграл вторую партию в матче за звание чемпиона мира
Комментарии

Вторая партия матча россиянина Яна Непомнящего с китайцем Дин Лижэнем за звание чемпиона мира 2023 года завершилась в пользу российского шахматиста. Соревнования проходят в Астане (Казахстан).

Непомнящий во второй партии играл чёрными фигурами. В середине партии россиянин перехватил инициативу и вынудил Дин Лижэня допустить ошибку и начать обороняться.

Китайский спортсмен сдался после 29-го хода.

Эта победа стала первой в карьере Яна Непомнящего в матчах за титул чемпиона мира. Для России это первая победа с 21 ноября 2016 года, когда российский гроссмейстер Сергей Карякин обыграл Магнуса Карлсена чёрными фигурами.

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира — 2023. После второй партии

Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай) – 1,5:0,5

Шахматы. ЧМ-2023. Астана, Казахстан
Партия 2. Дин Лижэнь (Китай) - Ян Непомнящий (Россия)
10 апреля 2023, понедельник. 12:00 МСК
Дин Лижэнь
Окончено
0:1
Ян Непомнящий
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023