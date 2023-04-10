Шахматист Ян Непомнящий одержал самую быструю победу в партиях титульного матча за 10 лет

Победа российского гроссмейстера Яна Непомнящего над китайцем Дин Лижэнем во второй партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане (Казахстан), стала самой быстрой в аналогичных соревнованиях за последние 10 лет по количеству ходов.
В 2013 году норвежец Магнус Карлсен в девятой партии титульного матча обыграл представителя Индии Вишванатана Ананда за 28 ходов. Непомнящему для победы над Лижэнем потребовалось 29 ходов. Напомним, россиянин играл чёрными фигурами.
А самая быстрая партия в чемпионских матчах XXI века была в 2012 году, когда Ананд разгромил Бориса Гельфанда в Москве за 17 ходов.
После двух партий счёт в матче за мировую шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем – 1,5:0,5 в пользу россиянина. Следующая партия, в которой Ян будет играть белыми фигурами, состоится 12 апреля.
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