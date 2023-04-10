Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Шахматист Ян Непомнящий одержал самую быструю победу в партиях титульного матча за 10 лет

Шахматист Ян Непомнящий одержал самую быструю победу в партиях титульного матча за 10 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Победа российского гроссмейстера Яна Непомнящего над китайцем Дин Лижэнем во второй партии матча за титул чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане (Казахстан), стала самой быстрой в аналогичных соревнованиях за последние 10 лет по количеству ходов.

В 2013 году норвежец Магнус Карлсен в девятой партии титульного матча обыграл представителя Индии Вишванатана Ананда за 28 ходов. Непомнящему для победы над Лижэнем потребовалось 29 ходов. Напомним, россиянин играл чёрными фигурами.

А самая быстрая партия в чемпионских матчах XXI века была в 2012 году, когда Ананд разгромил Бориса Гельфанда в Москве за 17 ходов.

После двух партий счёт в матче за мировую шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем – 1,5:0,5 в пользу россиянина. Следующая партия, в которой Ян будет играть белыми фигурами, состоится 12 апреля.

Материалы по теме
Ян Непомнящий жестоко наказал соперника за ошибку. На китайца было жалко смотреть
Ян Непомнящий жестоко наказал соперника за ошибку. На китайца было жалко смотреть
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023