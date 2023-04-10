Гандболисты ЦСКА разгромили «Скиф» в чемпионате России

Состоялся матч предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Московский ЦСКА на своей площадке разгромил омский «Скиф» со счётом 33:22.
Самым результативным игроком матча стал армеец Георгий Токарев, забивший девять мячей. Пять раз отличился Артур Рудь, по четыре раза — Илья Белевцов и Сергей Иванов. В составе «Скифа» шесть мячей на счету Никиты Степанова.
ЦСКА одержал 13-ю победу в 19 матчах Суперлиги и с 27 очками в активе занимает четвёртое место. «Скиф» потерпел 16-е поражение и с шестью очками занимает десятое место. В первой тройке – «Чеховские медведи», ставропольский «Виктор» и «Пермские медведи».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап
ЦСКА (Москва) – «Скиф» (Омская область) – 33:22 (16:8).
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