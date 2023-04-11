Чемпионат России по волейболу, мужчины: расписание матчей плей-офф 11 апреля

Во вторник, 11 апреля, состоятся третьи четвертьфинальные матчи чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Решающие матчи в сериях до двух побед потребовались в двух парах. Команды, занявшие первые два места в регулярном чемпионате – казанский «Зенит» и московское «Динамо» — справились с задачей за два матча и уже ждут соперников в полуфинале.
«Белогорье» и «Динамо-ЛО» сумели сравнять счёт в противостоянии с командами, занявшими более высокие места на предварительном этапе – новосибирским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом», и теперь встретятся с соперниками вновь.
Расписание третьих четвертьфинальных матчей
15:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Белогорье» (Белгород)
19:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)
- 11 апреля 2023
-
09:05
-
00:00
- 10 апреля 2023
-
21:28
-
20:37
-
19:57
-
18:53
-
18:30
-
16:59
-
16:55
-
16:47
-
16:38
-
16:30
-
16:19
-
16:10
-
16:10
-
16:00
-
15:52
-
15:48
-
15:31
-
14:36
-
13:28
-
12:53
-
12:22
-
12:14
-
11:50
-
11:00
-
10:00
-
09:05
- 9 апреля 2023
-
20:30
-
20:14
-
20:09
-
19:57
-
19:25
-
19:19
-
18:54