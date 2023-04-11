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Чемпионат России по волейболу, мужчины: расписание матчей плей-офф 11 апреля

Чемпионат России по волейболу, мужчины: расписание матчей плей-офф 11 апреля
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Во вторник, 11 апреля, состоятся третьи четвертьфинальные матчи чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Решающие матчи в сериях до двух побед потребовались в двух парах. Команды, занявшие первые два места в регулярном чемпионате – казанский «Зенит» и московское «Динамо» — справились с задачей за два матча и уже ждут соперников в полуфинале.

«Белогорье» и «Динамо-ЛО» сумели сравнять счёт в противостоянии с командами, занявшими более высокие места на предварительном этапе – новосибирским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом», и теперь встретятся с соперниками вновь.

Расписание третьих четвертьфинальных матчей

15:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Белогорье» (Белгород)

19:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)

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