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Международный паралимпийский комитет примет решение по России и Беларуси независимо от МОК

Международный паралимпийский комитет примет решение по России и Беларуси независимо от МОК
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Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил, что организация самостоятельно примет решение о допуске спортсменов из России и Беларуси на Игры 2024 года в Париже и не будет зависеть от их потенциального возвращения к олимпийским соревнованиям.

«Наша позиция в отношении России и Беларуси не изменилась. МОК выпустил рекомендацию международным спортивным организациям, но она не распространяется на паралимпийское движение.

Нам всегда нравится быть сплочёнными и иметь сильное единство в мире спорта, но это не то, что будет более важным. Более важным является то, что каждая отдельная спортивная организация принимает правильное решение в соответствии со своей структурой управления и ведёт диалог со своими членами.

Поскольку решение об отстранении было принято Генеральной Ассамблеей, только Генеральная Ассамблея может изменить его.

Есть вероятность, что спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх, а на Паралимпийских — нет? Это возможно, потому что мы две разные организации, мы автономные организации», — приводит слова Парсонса Kyodo.

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