ЦСКА обыграл «Чеховских медведей»

В матче Суперлиги России по гандболу ЦСКА (Москва) выиграл у «Чеховских медведей» (Московская область) сщ счётом 31:30.

Команда из Москвы девять раз допустила потерю мяча, показала 64% эффективности бросков (против 57% у соперников из Подмосковья) и 100% эффективности пробития семиметровых штрафных бросков (шесть из шести). «Чеховские медведи», в свою очередь, реализовали один из двух штрафных бросков и четыре раза допустили потерю мяча.

При этом подмосковный клуб владел мячом суммарно 41 минуту из 60, однако эффективность действий вратаря команды была ниже, чем у ЦСКА: 24% против 40%.

«Чеховские медведи» возглавляют турнирную таблицу Суперлиги России: в активе у команды 34 очка, предыдущие четыре тура подмосковный клуб одерживал победу над своими соперниками. ЦСКА же занимает четвёртую строчку с 29 очками. В предыдущие четыре тура ЦСКА показывал самые разные результаты: две победы (над «Омичкой» и «СГАУ-Саратов»), ничью с «Университетом Лесгафта-Нева» и поражение от «Пермских медведей».

Гандбол. Суперлига. Мужчины

«Чеховские медведи» — ЦСКА — 30:31.