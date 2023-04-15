Главный тренер «Зенита» — о поражении от «Динамо»: для победы не хватило двух подач

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Виктор Сидельников прокомментировал поражение от московского «Динамо» в первом матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу.

Встреча в столице завершилась победой бело-голубых на тай-брейке — 3:2 (25:15, 20:25, 17:25, 33:31, 15:10).

«Для победы нам не хватило двух подач. Получилось то, что получилось – это плей-офф. В целом ожидали победы. Для успеха во втором матче нам надо играть лучше. Нужно добавить во всех компонентах», — сказал Сидельников после матча.

Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. Следующий матч между «Динамо» и «Зенитом» пройдёт 17 апреля в Москве, затем 24 апреля команды сыграют в Санкт-Петербурге. Четвёртый матч, если понадобится, состоится 25 апреля в Санкт-Петербурге, пятый – 28 апреля в Москве.