Главный тренер новосибирского «Локомотива» прокомментировал травму диагонального Лубурича
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Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов высказался о травме диагонального Дражена Лубурича и оценил перспективы серба сыграть во втором матче полуфинальной серии плей-офф мужской Суперлиги с «Зенитом-Казань».
Напомним, сербский волейболист не принял участия в первой игре полуфинала.
«Только вчера получил травму на опробовании [площадки], пока не можем выяснить, насколько всё серьёзно. И сможет ли помочь дальше в ответном матче 1/2 в Казани», — передаёт слова болгарского специалиста с пресс-подхода корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
Напомним, в первом матче, который прошёл в Казани, хозяева нанесли поражение новосибирцам 3-1. Вторая встреча пройдёт там же во вторник, 18 апреля.
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