«Блокнот»: чемпионка России по гандболу Дивак разбилась насмерть при падении с 8-го этажа

Гандболистка «Астраханочки» Виктория Дивак разбилась насмерть при падении с восьмого этажа, сообщает «Блокнот Астрахань» со ссылкой на свои источники. Спортсменка выпала из окна днём 17 апреля, по факту происшествия ведётся расследование.
Ранее появились официальные сообщения о гибели 29-летней разыгрывающей «Астраханочки» Виктории Дивак, однако подробности случившегося не назывались, никаких комментариев не последовало. Ещё накануне гандболистка принимала участие в матче чемпионата России с ЦСКА (28:37).
Виктория – воспитанница волгоградской школы гандбола, трёхкратная чемпионка России в составе клуба «Динамо-Синара». Также Дивак выступала в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». В «Астраханочку» гандболистка перешла в 2021 году.
Играя за границей, Дивак завоевала золото чемпионата Беларуси, дважды стала обладателем Кубка Беларуси и победителем второй национальной лиги Франции. В составе юниорской сборной России в 2009 году Виктория выиграла чемпионат Европы.
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