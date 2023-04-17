Тренер «Астраханочки» — о гибели Дивак: в 11 утра купила котика, а в 14 её не стало

Главный тренер «Астраханочки» Алексей Алексеев отреагировал на новость о гибели гандболистки команды Виктории Дивак.
29-летняя трёхкратная чемпионка России Дивак днём 17 апреля погибла в результате падения с восьмого этажа.
«Мы все находимся в шоке. Совершенно никто не понимает, что могло случиться. Ещё в 11 утра она скидывала подругам фотографии, как купила себе нового котика. А уже в 14 часов её не стало. Никто не понимает, что происходило с 11 утра до часу дня. Это настоящая беда для всех нас», — сказал Алексеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Виктория – воспитанница волгоградской школы гандбола, трёхкратная чемпионка России в составе клуба «Динамо-Синара». Также Дивак выступала в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». В «Астраханочку» гандболистка перешла в 2021 году.
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