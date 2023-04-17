ОКР выразил соболезнования в связи с гибелью трёхкратной чемпионки России по гандболу
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Олимпийский комитет России (ОКР) выразил соболезнования в связи с трагической гибелью 29-летней гандболистки «Астраханочки», разыгрывающей Виктории Дивак.
«Сегодня стало известно о трагической гибели трёхкратной чемпионки России по гандболу Виктории Дивак. Олимпийский комитет России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам спортсменки и всему гандбольному сообществу России», — написано в телеграм-канале ОКР.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале ОКР.
Ранее стало известно, что Дивак погибла сегодня, 17 апреля, днём. Её тело было обнаружено под окном дома. Видимых причин для суицида у девушки не было, так как ещё накануне гандболистка принимала участие в матче чемпионата России с ЦСКА (28:37).
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