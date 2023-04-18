«Играй как мужчина». Вафаей обратился к О`Салливану перед матчем 1/8 финала ЧМ

Иранский снукерист, единственный представитель этой страны за всю историю мэйн-тура Хоссейн Вафаей обратился к британскому спортсмену Ронни О`Салливану перед их встречей в 1/8 финала чемпионата мира по снукеру.

«Ронни не уважал меня раньше — и бог дал мне возможность для мести. Всё зависит от меня, и я сам сказал это богу. Ронни помнит наши предыдущие встречи и помнит, что это было некрасиво. Играй как мужчина. Не веди интеллектуальные игры. Не проявляй ко мне неуважения, если бьёшь по мячам, когда за мной наблюдают 70-80 миллионов человек в Иране.

Ронни — хороший игрок и легенда снукера. Я уважаю его, это будет отличный матч для зрителей, в том числе и из-за того, что происходило в прошлом. Я слышал, что несколько дней назад он говорил обо мне и просил вести себя тихо. Ронни такой приятный человек… когда он спит.

Он уже всё доказал, он сделал всё в этом виде спорта. Если он разгромит меня со счётом 13-0, мне всё равно понравится участвовать в матче. Все берите свой попкорн!» — приводит слова Вафаея Daily Express со ссылкой на BBC.

В прошлом сезоне Хоссейн Вафаей раскритиковал Ронни О`Салливана после того, как британский снукерист разгромил иранца на квалификационном этапе German Masters. Вафаей обвинил О`Салливана в неуважении к соперникам и призвал его завершить карьеру.

Чемпионат мира по снукеру проходит в британском театре «Крусибл». Финал турнира пройдёт 30 апреля и 1 мая 2023 года.