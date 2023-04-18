Известны дата и место прощания с Викторией Дивак

Пресс-служба гандбольной команды «Астраханочка» опубликовала информацию, где и когда пройдёт прощание со спортсменкой клуба Викторией Дивак.

«Прощание с Викторией Дивак состоится в четверг, 20 апреля, в 10:00 в г. Волгоград по адресу: ул. Землячки, 74, строение 15, похоронный дом «Память», — сказано в заявлении на официальной странице клуба в социальной сети.

Чемпионка России, гандболистка Виктория Дивак погибла в понедельник, 17 апреля. Тело спортсменки было обнаружено под окнами дома, в котором она жила. Травмы свидетельствуют о падении с высоты. Следствие прорабатывает варианты несчастного случая и суицида.

За день до гибели, 16 апреля, спортсменка играла в матче «Астраханочка» — ЦСКА, который проходил в Астрахани.