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Непомнящий: очевидно, никто не ожидал сегодня такого количества ударов с обеих сторон

Непомнящий: очевидно, никто не ожидал сегодня такого количества ударов с обеих сторон
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал ход седьмой партии в матче за мировую шахматную корону, в которой он белыми фигурами обыграл представителя Китая Дин Лижэня.

«Очевидно, я не мог ожидать такого развития матча, такого количества ударов с обеих сторон. Мне кажется, никто не ожидал, потому что люди в последнее время говорили, что классические шахматы умерли. Это забавно и определённо захватывающе», — сказал Непомнящий на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 18 апреля, завершилась седьмая партия матча за звание чемпиона мира. Турнир проходит в Астане (Казахстан). После седьмой партии общий счёт — 4-3 в пользу российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Следующая, восьмая, партия матча состоится в четверг, 20 апреля. Всего в ходе турнира предусмотрено 14 партий.

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