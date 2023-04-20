В Волгограде прошла церемония прощания с погибшей гандболисткой Викторией Дивак
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Cегодня, 20 апреля, в Волгограде прошла церемония прощания с трёхкратной чемпионкой России по гандболу Викторией Дивак, сообщает ТАСС.
По сообщениям источника, на церемонию прощания со спортсменкой пришли несколько десятков человек, в том числе игроки и тренерский штаб «Астраханочки», «Динамо-Синары», родные и друзья. Также сообщается, что Дивак будет похоронена на кладбище в посёлке Городище.
Напомним, о смерти Виктории Дивак стало известно в понедельник, 17 апреля. Тело спортсменки было обнаружено около дома по улице Софьи Перовской в Астрахани, в котором она проживала. По предварительным данным, гандболистка выпала из окна восьмого этажа: на теле были обнаружены характерные для падения с высоты травмы.
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