Дин Лижэнь: я упустил как минимум два выигрыша — это очень плохо

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал результат восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, который проходит в Астане (Казахстан).
Лижэнь, играя белыми фигурами, имел преимущество, но россиянин Ян Непомнящий смог спасти ситуацию и завершить партию вничью на 45-м ходу. Счёт в матче стал 4,5:3,5 в пользу российского гроссмейстера.
«В эпизоде с ходом Фh2 я не досчитал линию. У меня было не так много времени, и, чтобы не проиграть, как в прошлой партии, я решил действовать быстрее.
Конечно, лучше всего делать хорошие ходы так быстро, как только это возможно, но после дебюта на доске возникла очень неясная позиция с большим количеством возможностей. Я пытался понять, что будет лучше всего для меня, и это заняло у меня много времени.
Я упустил как минимум два выигрыша. Это очень плохо. Я чувствую себя уставшим после долгой партии. Но впереди ещё шесть партий, трижды я буду играть белыми, и всё может случиться. После партии секунданты показали мне очень лёгкий способ победить. Это было очень грустно для меня», — сказал Лижэнь на пресс-конференции.
Девятая партия матча за шахматную корону пройдёт завтра, 21 апреля. На этот раз Непомнящий сыграет белыми фигурами.
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