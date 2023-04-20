Дин Лижэнь: я упустил как минимум два выигрыша — это очень плохо

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал результат восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, который проходит в Астане (Казахстан).

Лижэнь, играя белыми фигурами, имел преимущество, но россиянин Ян Непомнящий смог спасти ситуацию и завершить партию вничью на 45-м ходу. Счёт в матче стал 4,5:3,5 в пользу российского гроссмейстера.

«В эпизоде с ходом Фh2 я не досчитал линию. У меня было не так много времени, и, чтобы не проиграть, как в прошлой партии, я решил действовать быстрее.

Конечно, лучше всего делать хорошие ходы так быстро, как только это возможно, но после дебюта на доске возникла очень неясная позиция с большим количеством возможностей. Я пытался понять, что будет лучше всего для меня, и это заняло у меня много времени.

Я упустил как минимум два выигрыша. Это очень плохо. Я чувствую себя уставшим после долгой партии. Но впереди ещё шесть партий, трижды я буду играть белыми, и всё может случиться. После партии секунданты показали мне очень лёгкий способ победить. Это было очень грустно для меня», — сказал Лижэнь на пресс-конференции.

Девятая партия матча за шахматную корону пройдёт завтра, 21 апреля. На этот раз Непомнящий сыграет белыми фигурами.